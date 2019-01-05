حسين الصادق يحارب الجهوية والعنصرية عبر أغنية جديدة

أطلق الفنان الشاب حسين الصادق أغنيته الجديدة (قبيلتي حرية) والتي يحارب من خلالها العنصرية والجهوية داخل السودان. هذا وقد وجدت أغنية حسين قبولاً واسعاً لدى العديد من متابعي الساحة الفنية والذين وصفوه بالفنان (الواعي) والمدرك لرسالته الفنية.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
zool
2019/01/05 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق
zool
2019/01/05 at 2:34 م (UTC 2)
quote
(أطلق الفنان الشاب حسين الصادق أغنيته الجديدة (قبيلتي حرية) والتي يحارب من خلالها العنصرية والجهوية داخل السودان. هذا وقد وجدت أغنية حسين قبولاً واسعاً لدى العديد من متابعي الساحة الفنية والذين وصفوه بالفنان (الواعي) والمدرك لرسالته الفنية.
صحيفة السوداني)
يعني عشان ما تكون انت عنصري وجهوي ما تقول انا سوداني بس لازم تقول انا امي ذنداوية وابوي نوباوي ؟؟!!.. او تقول .. يا عنصري يا مغرور كل السودان دارفور ؟؟!!..