الطيب مصطفى: كان الأجدى للأحزاب المنسحبة من الحكومة الصبر

شدّد رئيس حزب منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى، على أن الأوضاع بالبلاد هشة والسودان محاط بحروب في أطرافه ولا يحتمل أي انفراط للأمن.
وقال مصطفى خلال حديثه في ندوة “مآلات التغيير” بقناة الشروق أمس، “يجب علينا كسياسيين أن نقدم الوطن على ما سواه،مشيراً إلى السودان هش جداً والقبلية فيه مقدمة على الانتماء للوطن”.
ونوه إلى أنه كان من الأجدى للأحزاب المنسحبة من الحكومة الصبر ومراعاة ظروف البلاد السياسية خاصة وأنه تبقى عام واحد لإجراء الانتخابات، وقال “يجب على القوى السياسية مراعاة ظروف البلاد وتصبر وتصابر لنخرج من المأزق الحال”، وأضاف “يجب أن تتحلى مواقف القوى السياسية بشيء من الأخلاق والقيم التي تدفع بالوطن للأمام”.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
ابو الكل
2019/01/06 at 3:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
أانتىخايف خوف يالطيب مباااالغه ترجف رجف شديد وكتاااار زيك شيل شيلتك غايتو قبل بقجتك