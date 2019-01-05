ولاية شمال كردفان: تسعيرة جديدة للخبز

أعلن مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان عن تسعيرة جديدة للخبز بواقع جنيه للقطعة اعتبارا من يوم غد الأحد.
وقال خلال لقائه بشعبة أصحاب المخابز بمدينة الأبيض بحضور أعضاء حكومته ورئيس المجلس التشريعي، قال إن هذا العمل يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومته للاهتمام بمعاش الناس، وأضاف أن هنالك آلية من الأجهزة الأمنية والشرطية والاستخبارات العسكرية والضباط الإداريين واللجان الشعبية للتأكد من وصول الدقيق المدعوم للمخابز، لافتا إلى أنه تم تقسيم مدينة الأبيض إلى 15 قطاعا للمراقبة والمتابعة.
وكشف الوالي أن حصة المطاعم والمناسبات الاجتماعية ستكون من الدقيق التجاري، وأشار إلى أهمية التقيد الكامل بالمواصفات والأوزان في صناعة الخبز، وأعرب عن شكره وتقديره لأصحاب المخابز لجهودهم خلال الفترة السابقة .
سونا.
1 التعليقات
الزعيم
2019/01/06 at 1:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالله شوفو الكلام ده واااضح كيف واوامر صارمه وتخطيط للمدينه
والخرطوم اخر دغمسه من امها وهي بمثابه تلاته دول مافي راجل بتطلع اقول كده ولا بحدد اسعار ولا بلزم تجار ولا براجع ولا بدقق لصالح المواطن
حقيقه الزول ده وزول مدني شغلهم نظيف وهنا بجونا ناس النووووم
ودي من ضمن الحاجات الكرهت الناس في البشير وحكومته مافي حزم لصالح المواطن لكن لو تعلق الامر بهم وبكراسيهم فهذا امر اخر