السودان: قرارات جمهورية.. محمد حاتم للتلفزيون، حاتم للصداقة، ووزير جديد للصحة

صدر رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، يوم السبت، مرسوماً جمهورياً وعدداً من القرارات الجمهورية بتعيين وزير، وأمناء عامين ووكيل ومدراء عامين، وقضى المرسوم بتعيين الخير النور المبارك وزيراً للصحة الاتحادية.
وجاءت القرارات الجمهورية بتعيين عصام الدين محمد عبدالله أميناً عاماً لمجلس الوزراء القومي، وتعيين ضياء الدين محمد عبدالقادر أميناً عاماً لدار الوثائق القومية، وبتعيين عبدالمنعم السني أحمد مشرفاً عاماً على الأمانة الوطنية للنيباد.
وشملت القرارات الجمهورية أيضاً تعيين حاتم حسن بخيت أميناً عام لمجلس الصداقة الشعبية العامة، وتعيين أحمد عبدالقادر محمد أميناً عاماً لمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح وإعادة الدمج، وتعيين بروفيسور بابكر جابر أحمد كبلو وكيلاً لوزارة الصحة، وتعيين البروفيسور حسن أبوعائشة حامد رئيساً للمجلس القومي للتخصصات الطبية، وتعيين د. محجوب حامد أحمد فضل الله نائباً لرئيس المجلس القومي السوداني
للتخصصات الطبية، وتعيين د. حسين محمد يوسف الفكي أميناً عاماً للمجلس القومي للتخصصات الطبية، وتعيين مجدي عبدالعزيز الفكي نائباً عاماً للمشرف العام على الأمانة الوطنية للنيباد.
وأصدر الرئيس البشير قراراً جمهورياً بتعيين محمد حاتم سليمان مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بجانب تعيين السفير العبيد أحمد مروح نائباً لمدير سلطة الطيران المدني.
سونا
2 التعليقات
جكسا
2019/01/05 at 11:39 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههه
تاتنى ورجعنا تانى ههههههه
مافى فى الدنيا دى كلها ألا الزول دا
لا حول ولا قوة إلا بالله
ما أخد فرصتو قبل كدا
سوى شنو
انجازات عمل شنو
مشاكل بس
والله غايتو ماهو تلمعيار لاختيار
هذا الفاشل
هجووم كاسسح
2019/01/06 at 12:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
لماذا الغضب عن الاطباء
هل لانهم اول من بداء وسمع صوتو
نحن دوله حرياات زي ما قلتو ابدا ما مفروض تعاقبو زول عبر عن رايو وخاصه الاطباء