وزير الداخلية يمثُل أمام البرلمان بسبب الاحتجاجات

يمثُل وزير الداخلية د. “أحمد بلال عثمان”، أمام المجلس الوطني غداً (الإثنين) لتقديم تقرير مفصل حول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد من مدن البلاد، خلال الأيام الماضية، وما أحدثته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
صحيفة المجهر السياسي
يمثُل وزير الداخلية د. “أحمد بلال عثمان”، أمام المجلس الوطني غداً (الإثنين) لتقديم تقرير مفصل حول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد من مدن البلاد، خلال الأيام الماضية، وما أحدثته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
صحيفة المجهر السياسي
2 التعليقات
Moh
2019/01/06 at 1:36 م (UTC 2) رابط التعليق
سيقول أن القتلى 19 قتيل والرقم 19 رقم مميز عند الكيزان – وأن الخسائر * 100000% – 154 تريليون جنية وهي سبب تفاقم أزمة السيولة الحالية
Moh
2019/01/06 at 1:48 م (UTC 2) رابط التعليق
أحوالنا وصلت لأن يفق عندها حتى العرافيين بابا فانغا العرافة البلغارية البشير سيشهد يوم عصيب 23 يناير ربما يكون نهايته ؟؟؟ شفوا لوين وصلنا حتى العرافيين بقوا يتكلموا عن حالنا ؟؟؟ الجدير بالذكر أن هذا اليوم يصادف يوم الأربعاء