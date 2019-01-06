معتز: (نحن ما بنكضب ولو ما عدلنا الناس ما بتسكت)

كشف رئيس الوزراء ، معتز موسى ، عن ترتيبات وضوابط بشان حسم ملف الجازولين ، دون الإفصاح عن شكل الترتيبات ، وقال: (لن نكشف عنها الآن )، وجزم بأن النتيجة ستكون وصول الوقود إلى المواطن ، ورد معتز احتجاج البعض نتيجة لما حدث من إشكالات في إمداد سلع رئيسية واصفاً إياه بـ(الأمر الطبيعي) ، قبل أن يعود ويقول (لكن بعدها تم عمل سياسي) .
وأضاف هنالك من صرح لقنوات خارجية تربطني بهم صلة قربى ، وأقر معتز بعدم التوصل إلى صيغة نهائية بعد بشأن ملف الدقيق ، وقال: (حاولنا نجرب الدقيق المخلوط ووجدنا ووجدنا بعض المخابز ستتأثر ، ونحن عينا على المواطن المحتاج) ، ولم يستبعد رئيس الوزراء تطبيق معيار شراء الكهرباء فيما يتعلق بالخبز ، وقال: (لا زلت مقتنعاً بأنه يجب تصنيف الناس حسب قدرتهم ونعطيهم الدعم المباشر) وتابع بحسب صحيفة آخر لحظة (نحن ما بنكضب ومافي شي في الدنيا بنخاف منو)، وأردف (لو لم نعدل الناس ما بتسكت) ، وزاد (مافي طريقة غير نصبر على بعض) .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ود بندة
2019/01/06 at 10:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
نحن مع الحلول العادلة..
يحب توصيل الحق لمستحقية تكون .أولوية قصوي.
شملول
2019/01/06 at 10:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
نحن مع رحيل الدولة الفاسدة، وإلى الأبد !!! ليس هناك حلول وسط …