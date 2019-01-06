مسيرة التأييد للرئيس يوم (الأربعاء) المقبل بالساحة الخضراء

كشفت مصادر (المجهر) عن مسيرة لقوى الوفاق الوطني التي تشكل حكومة الوفاق الوطني في نسختها الثانية يوم (الأربعاء) المقبل بالساحة الخضراء ، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده قوى الوفاق الوطني اليوم (الأحد) بمركز الشهيد للمؤتمرات. وتأتي هذه المسيرة بحسب مصادر (المجهر) للمناصرة والتأييد لرئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” وللرد السياسي على خطابات المعارضة خلال الأيام الماضية.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
sudneee
2019/01/06 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
مسرة تايد للبشير يوم الاربعاء؟؟؟
عشان كدة ح يفتحوا المدارس يوم الثلاثاء عشان يودوا التلاميذ لتايد البشير
مسااااااكن التلاميذ
الحكومة مصرة تمص الشعب لاخر نفس