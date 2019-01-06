المؤتمر الوطني: دعوة المعارضة لمظاهرات اليوم ستفشل

سخر المؤتمر الوطني من الدعوة التي أطلقها تجمع المهنيين وأحزاب معارضة للمواطنين لتنظيم احتجاجات بالخرطوم اليوم، وقال أن كل المحاولات فشلت بشهادة الشعب والعالم وستفشل هذه الدعاوي.
وأكد نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. محمد المصطفى الضو حسب صحيفة السوداني أمس، أن الشعب السوداني واعٍ سيقف مع الأجهزة الأمنية متمسكاً بأمنه واستقراره حتى تنجلي الأزمة الاقتصادية، وأضاف “الأزمة الاقتصادية ليست الأولى التي تمر بها البلاد وليست حصرية عليه بين بقية الدول”، مؤكداً عدم المجاملة في أمن واستقرار البلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عمار
2019/01/06 at 2:37 م (UTC 2) رابط التعليق
أصلو أي شي في السودان فاشل.