البشير يرفض عبور طائرات إسرائيل لسماء السودان: الأرزاق بيد الله

أكدت صحيفة إسرائيلية، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، يرفض أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، ورفض السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية، بعبور المجال الجوي لبلاده إلى كينيا.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”الإسرائيلية، إن الرئيس السودانى، رفض أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما منع عبور طائرات مدنية إسرائيلية مجال بلاده الجوي في طريقها إلى كينيا.
كان البشير، قد كشف لدى مخاطبته مشايخ الطرق الصوفية بمقر إقامته ببيت الضيافة، عن نصائح من جهات لم يسمها للتطبيع مع إسرائيل حتى تنصلح أحوال البلاد، وقال: “نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ونقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد”.
وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جدلا مؤخرا، بتصريحات حول إمكانية التطبيع الجوي مع السودان قريبا. وأعلن أن شركات طيران بلاده ستتمكن من التحليق فوق أجواء السودان في طريقها إلى أمريكا الجنوبية.
كن الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدنية السودانية، عبد الحافظ عبد الرحيم، قال في تصريح نقلته صحيفة «السوداني»، إن “الطائرات الإسرائيلية لن تعبر أجواء السودان دون إذن”. وأضاف: “لن تتمكن أي طائرات من عبور السودان إلا بإذن من الخارجية وتنفيذ من سلطة الطيران المدني”.
وفي تصريحات لصحيفة “الصيحة” السودانية، قال عبد الحافظ عبد الرحيم إن القانون الدولي ينص على أن تسمح الدول بمرور الطائرات من أجل السلامة الدولية وإن رفض السماح لا يضمن سلامة جوية.
بوابة فيتو
2 التعليقات
سامي الأمين
2019/01/06 at 2:10 م (UTC 2) رابط التعليق
الخطوط الاثيوبية تستخدم المجال الجوي السوداني للعبور الى تل أبيب!
ورينا شطارتك يا رقاص .
أبوملك
2019/01/06 at 3:40 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب مين الخسران ، طبعاً مش البشير ، الشعب السوداني هو اللي يخسر … البشير يقول أنا ما ديكتاتور ، طيب إنت شاورت منو لمان منعت الطائرات الأفريقية المتجهة إلى إسرائيل من التحليق فوق الأجواء السودانية ، إنت بس قاعد تضرنا ، الدول دي ذاتا شاورتك ليه مش عارف لأنها ممكن يعدو بدون ما يكون عندك خبرهم