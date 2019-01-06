إنصاف مدني الفنانة الأكثر تأثيراً في العام 2018

منحت إحدى الصفحات المختصة في متابعة القضايا الفنية والثقافية، الفنانة إنصاف مدني لقب الأكثر تأثيراً في العام المنصرم، وارتكزت الصفحة في ذلك حسب صحيفة السوداني، على قياسات الرأي التي أجريت مع عدد كبير من النساء والفتيات، اللائي أكدن أن إنصاف كانت مصدر اهتمامهن خلال العام، بالمقابل أكدت مسؤولة بالصفحة أن اختيار إنصاف يعود إلى حالة التضامن الكبير التي وجدتها عقب قضيتها الأخيرة المتعلقة بـ(الشيكات) والتي عكست الجماهيرية الكبيرة لتلك الفنانة وذلك من خلال تناقل أخبارها وحملات الدعم لها التي وجدتها بكثافة في القروبات النسائية الخاصة والمؤثرة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود السوكي
2019/01/06 at 4:43 م (UTC 2) رابط التعليق
تأثير في الحيصة وقلت الحياء والله ناس بتكتب كلام ما ليهو داعي