كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > ثقافة وفنون > إنصاف مدني الفنانة الأكثر تأثيراً في العام 2018
الأقسام :

ثقافة وفنون

2019/01/06

2019/01/06


إنصاف مدني الفنانة الأكثر تأثيراً في العام 2018



شارك الموضوع :

منحت إحدى الصفحات المختصة في متابعة القضايا الفنية والثقافية، الفنانة إنصاف مدني لقب الأكثر تأثيراً في العام المنصرم، وارتكزت الصفحة في ذلك حسب صحيفة السوداني، على قياسات الرأي التي أجريت مع عدد كبير من النساء والفتيات، اللائي أكدن أن إنصاف كانت مصدر اهتمامهن خلال العام، بالمقابل أكدت مسؤولة بالصفحة أن اختيار إنصاف يعود إلى حالة التضامن الكبير التي وجدتها عقب قضيتها الأخيرة المتعلقة بـ(الشيكات) والتي عكست الجماهيرية الكبيرة لتلك الفنانة وذلك من خلال تناقل أخبارها وحملات الدعم لها التي وجدتها بكثافة في القروبات النسائية الخاصة والمؤثرة.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

      1. 1
        ود السوكي

        2019/01/06 at 4:43 م (UTC 2) رابط التعليق

        تأثير في الحيصة وقلت الحياء والله ناس بتكتب كلام ما ليهو داعي

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.