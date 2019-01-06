صالح: ملتزمون برعاية مشروعات مجلس الشباب العربي والأفريقي

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، التزام الدولة على أعلى مستوياتها، بدعم ورعاية كل مشروعات مجلس الشباب العربي والأفريقي، بما يعزز دوره على المستويين الإقليمي والدولي.
والتقى صالح في مكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الأحد، الأمين العام لمجلس الشباب العربي والأفريقي حذيفة المعتصم عبدالرحيم، حيث وقف على أداء المجلس في الفترة الماضية وخططه وبرامجه لدورة (2019 ــ 2022).
وأوضح حذيفة عبدالرحيم أنه أطلع النائب الأول على ما تم خلال المؤتمر الثالث للمجلس العربي والإفريقي الذي عقد بالخرطوم في ديسمبر، والتشكيل الجديد للجنة التنفيذية للمجلس.
وقال – بحسب وكالة السودان للأنباء- إن اللقاء تطرق إلى جائزة أفرابيا في نسختها الرابعة ورؤية المجلس حول تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
شبكة الشروق
1 التعليقات
qamar
2019/01/07 at 9:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
الراجل ده كان مختفي وين أيام المظاهرات .. لا صوت وحس .. حتى نسينا أنه هنالك نائب رئيس اسمه بكري .. يعني راتب بكري ده حقوا يضيفه لديوان الزكاة لأنه فائض عماله ساكت !!!! استغفر الله العظيم