ليبيا تصدر مذكرة إعتقال ضد مناوي وعدداً من قادة الحركات

إتهمتهم بالإرتزاق والتورط في القتال بالوكالة
أصدر مكتب النائب العام في الحكومة الليبية مذكرة إعتقال وقبض على عدد من قادة الحركات الدارفورية المتمردة أبرزهم “مني أركو مناوي”، عقب إتهامهم بممارسة أنشطة تتعلق بالإرتزاق والتورط في القتال الدائر جنوبي ليبيا.
وضمت مذكرة الإعتقال التي تحصلت (smc) على نسخة منها، عدداً من قيادات المعارضة الدارفورية شملت “مني أركو مناوي وعبدالكريم جولي وعبدالله وجابر إسحق وعثمان القوني وعلي عمر تكاديم ومحمد حسن بلماي” بجانب قيادات أخرى، وإحتوت المذكرة على البلاغات والقضايا التي تم فتحها تجاههم خاصة فيما يتعلق بقضية الهجوم على قاعدة “تمنهنت” والتدخل في القتال الذي دار بين القبائل الليبية.
وكانت تقارير أممية أكدت مشاركة عدد من الحركات الدارفورية في القتال الدائر بليبيا خدمة لمنفعتهم الشخصية ومن أجل الحصول على الأموال والسلاح.
طرابلس (smc)
2 التعليقات
احمد عبد الكريم
2019/01/06 at 8:27 م (UTC 2) رابط التعليق
و عدد مجرورة و ليس و عدرا ..معطوف على مضاف اليه ..شغل الابتدائي
عمر عثمان
2019/01/06 at 8:58 م (UTC 2) رابط التعليق
التشادي والدارفوري مرتزقة