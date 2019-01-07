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سياسية

2019/01/07

2019/01/07


المؤتمر الوطني: (المسؤولون ليسوا أنبياء)



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أكد القيادي بالمؤتمر الوطني ، الفاتح عز الدين ، أن الحكومة لديها حلولاً عملية للأزمات الراهنة ، وقال إن الذين يديرون الحكومة ليسوا أنبياء أو رسلاً ، وأشار إلى أنهم غير معصومين من الخطأ ، وقال عز الدين بحسب صحيفة آخر لحظة في مؤتمر صحفي بالشهيد الزبير ، ينبغي أن نصبر على تعبير الاحتجاجات ، ونحول مطالبهم إلى أعمال جادة ، وقطع بأن إسقاط النظام خط أحمر .

الخرطوم (كوش نيوز)

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2 التعليقات

      1. 1
        عادل

        2019/01/07 at 10:26 ص (UTC 2) رابط التعليق

        عشان هم لا أنبياء ولا مرسلين
        واجب عليهم الإستماع للرأي الأخر

        غير كدا مشكلتنا معاهم الكذب

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      2. 2
        Gasef

        2019/01/07 at 10:41 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ولا خالدين فيها
        فشلو يجي غيرهم ولا دايرين تقعدو تجربو فينا تاني 30 سنة

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