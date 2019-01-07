المؤتمر الوطني: (المسؤولون ليسوا أنبياء)

أكد القيادي بالمؤتمر الوطني ، الفاتح عز الدين ، أن الحكومة لديها حلولاً عملية للأزمات الراهنة ، وقال إن الذين يديرون الحكومة ليسوا أنبياء أو رسلاً ، وأشار إلى أنهم غير معصومين من الخطأ ، وقال عز الدين بحسب صحيفة آخر لحظة في مؤتمر صحفي بالشهيد الزبير ، ينبغي أن نصبر على تعبير الاحتجاجات ، ونحول مطالبهم إلى أعمال جادة ، وقطع بأن إسقاط النظام خط أحمر .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
عادل
2019/01/07 at 10:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
عشان هم لا أنبياء ولا مرسلين
واجب عليهم الإستماع للرأي الأخر
غير كدا مشكلتنا معاهم الكذب
Gasef
2019/01/07 at 10:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
ولا خالدين فيها
فشلو يجي غيرهم ولا دايرين تقعدو تجربو فينا تاني 30 سنة