علي عثمان: الاحتجاجات أثبتت فشلها ولم تهز “شعرة في الإنقاذ”

قال القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني، علي عثمان محمد طه، إن الاحتجاجات التي عمت عدداً من مدن البلاد، أثبتت فشلها وضعفها “ولا نقول ذلك غروراً” .
وأوضح أن البعض كان يظن أنها ستكون النهاية لكنها لم “تهز شعرة في الإنقاذ” مشيراً الى أن شجرة الإنقاذ فروعها في السماء .
وأكد طه خلال مخاطبته لقاء بولاية البحر الأحمر أمس، إحساسهم بمعاناة المواطن وتقاسمهم الألم معهم، وأضاف: “نحن جئنا من وسط الغبش ولم نتولد في فمنا ملاعق من ذهب” .
وقال إن الحكومة ستعالج القضايا التي تسببت في خروج المواطنين في تظاهرات مشيراً الى أنها مشكلات عارضة، وأكد أن الإنقاذ “لم تأت من أجل السلطة” ، لافتاً الى أن لديهم برنامج واضح التف حوله المواطنون “وليس كما يقول البعض تتاجرون بالدين وتلعبون بعواطف الناس” .
واكد أن النظام لن يخلد في الحكم لكنه لن يتغير بالقوة، مشيراً الى أن حزبه ليس حزباً متآكلاً بل هو حزب الشباب والمستقبل، ووجه رسائل لعضوية حزبه، مؤكداً أن الحكم مسؤولية وهو حل مشكلات الناس “وربما تقع بعض الغفلات والغرور بالسلطة، لذلك لا بد أن نتناصح لأننا خدام للشعب ولسنا حكاماً” .
وطالب وبحسب صحيفة سوداني العضوية بمراجعة ملفاتهم والانتباه للذين تكبروا لأنهم أخطر من المتظاهرين، وشدد على ضرورة الابتعاد عن الشلليات والأقصاء والمجاملة والأمراض التي تفتك بالحزب .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
محمد ودنورة
2019/01/07 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
كويس انك مانسيت اضلك ووضعك المالي.بس ورينا افرار ذمة صادر منك اول ماجيت مع الانفاذ والي الان.بس تسفظ وتشقط..
زول ساي
2019/01/07 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق
احمد هارون يعلن ان سعر قطعة الخبز واحد جنيه بدلا عن اثنين جنيه
معتز يعلن ان دعم الخبز والوقود مستمر بالرغم من قول البشير انه لا يرى اى مبرر لدعم البنزين
تغيير وزير الصحة حسب زعمكم بحجة ارتفاع سعر الأدوية
تغيير مدير الإذاعة والتلفزيون بحجة عجز أجهزته الإعلامية عن مجاراة الفضاء الخارجى بخصوص الثورة
لعنة دماء أربعون شهيدا ومئات المصابين آلاف المعتقلين
هروب على عثمان من الصحفيين فى البرلمان ورفضه الرد على أسئلتهم
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استدرار البشير لعوطف الشعب سنى انكسرت فى سفالة وحلبت البقر وسقيت الشجر
المظاهرات والمصادمات ومواجهة السلاح بالصدر العارى تدخل اسبوعها الثالث
والله ياعلى عثمان انك كاذب ثم كاذب ان قلت بعد كل هذا ما قلته واقسم انك شيخ الكذابين شيخ الغدر والخيانة يا من غدرت بشيخك الترابى
كاب الجداد
2019/01/07 at 12:34 م (UTC 2) رابط التعليق
انت تسكت خالص
ولا كلمة
بس خليك قريب ما نسمع بيك بعد شوية (مسافر في رحلة علاجية)
قريب جدا ح تشوف مش (هز شعرة) واحدة بس .. لكنك ح تجرب لأول مرة (الحلاقة الناشفة)