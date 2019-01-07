شركات تنظيم حفلات تتجه لمقاضاة مطربين معروفين

تتجه شركات خاصة بتنظيم الحفلات لمقاضاة مجموعة مطربين معروفين وبارزين داخل الوسط الفني، وذلك لعدم حضور المطربين، وأفادت مصادر حسب صحيفة مصادر بأن ليلة رأس السنة تسببت في خسارات فادحة لمجموعة من المنظمين المعروفين داخل الوسط، وذلك لدفعهم المبالغ المالية للصالات والمطربين وتم استرجاع العربون المبدئي من قبل المطربين الذين أعلنوا عدم قيام حفلات جماهيرية، وأردف المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد خلافات حادة ومقاطعة مطربين شباب من قبل المنظمين وعدم تنظيمهم لحفلاتهم مرة أخرى.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
عادل
2019/01/07 at 10:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
الناس فى شنو والحسانية فى شنو
ابو أحمد
2019/01/07 at 10:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
الناس في شنو.. 😎🤔 وأهل الفارغة والمقدودة في شنو…!!!!!