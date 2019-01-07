النائب العام: التحري مستمر في قضايا الاحتجاجات الأخيرة

أكد النائب العام عمر أحمد محمد، استمرار التحري والنظر في القضايا التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة في الولايات كافة، قائلاً إن الديوان وجه رئاسات النيابات بإيلاء الاهتمام الكبير وإسناد التحري فيها لوكلاء النيابة العليا مع سرعة البت فيها.
وأشار خلال مخاطبته الورشة التدريبية للتدابير الخاصة بالأطفال التي عقدت يوم الإثنين بنيابة الطفل بمحليتي بحري وشرق النيل، إلى أهمية سرعة البت في القضايا تحقيقاً للعدالة.
وتعهد النائب العام بالاهتمام بالقضايا كافة التي يكون أطرافها الأطفال سواءً أحداثاً أم مجنياً عليهم، مشيراً إلى الحساسية العالية التي تخص قضايا الأطفال باعتبارهم شريحة خاصة.
وقال عمر إن ديوان النائب العام سيواصل افتتاح العديد من النيابات بمحلية شرق النيل في كل من سوبا والعيلفون وابودليق.
وأوضح أن افتتاح نيابات جديدة يأتي في إطار توسيع عمل النيابات في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن العام 2019 سيشهد انتشاراً كاملاً للنيابات في أنحاء السودان كافة لتحقيق العدالة.
شبكة الشروق
1 التعليقات
خالد
2019/01/07 at 3:46 م (UTC 2) رابط التعليق
غصب عنكم حتسنمرو لنو امريكا طالبتكم … بس السؤال هل حتتخلو عن من قتل باسمكم و ظاني انه في امن ؟