اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 7 يناير 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 55.00جنيه
الريال السعودي : 14.66جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 62.70جنيه
الدرهم الإماراتي : 15.06جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 15.08 جنيه
الجنيه الإسترليني : 69.85جنيه
الجنيه المصري : 3.08جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
هيثم
2019/01/07 at 7:41 م (UTC 2) رابط التعليق
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