إيمان فتح الرحمن: الحقوق مكفولة للمسيحيين

قدمت دكتورة إيمان فتح الرحمن سالم رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان التهاني والتبريكات للمسيحيين الطوائف الشرقية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وقالت لدى مشاركتها اليوم الوفد الحكومي الذي زار عددا من الكنائس المسيحية بالخرطوم وأمدرمان إن السودان أرض التنوع الديني وهو أرض الحضارات والأديان وشهدت عصوره القديمة ممالك مسيحية وحضارة إسلامية، مبينة أن مشاركة الحكومة للمسحيين أعياد ميلاد المسيح تعزيز للتوعية والهوية السودانية والتعايش الديني الذي يتمتع به السودان، مشيرة إلى أن المسيحيين مواطنون لهم حق المواطنة كفله لهم الدين والدستور، وأن السودان أرض التسامح والتعايش الديني وأن المشاركة في أعيادهم واجب على المفوضية ولازم عليها وأن الحقوق محفوظة والحريات الدينية حق لكل الناس وأنه لا تمايز في الحقوق وأن الوطن يسع الجميع وأن أهل السودان يحترمون كل الأديان السماوية.
سونا.
1 التعليقات
عباس حامد
2019/01/07 at 8:55 م (UTC 2) رابط التعليق
هل تعلمون من هي ايمان فتح الرحمن سالم
هي زوجة اخ الرئيس, اسف طليقته و ام أطفاله..
سوف نروي لكم قصتها لاحقا