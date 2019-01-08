وزير الإعلام :الحرية لاتعنى محاولة التدمير والتخريب

حذر وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرور من إجراءات حاسمة ستتخذها الوزارة في مواجهة بعض وسائط الإعلام والقنوات التي تحاول “دبلجة” أشياء و”فبركة” أخرى عن الأوضاع في السودان .
وقال في رسالة وجهها لما وصفها ببعض القنوات المغرضة و التي تبحث عن إثارة الفتن وإزكاء نارها بالبلاد، قال هذه القنوات نحن نرصدها ونتابعها وسنتعامل معها تعاملاً مختلفاً تماماً لأنها إذا خرجت عن الطور وعن الجادة لابد من الوقوف معهم بحسم، وأضاف؛ نقول كل من يمضي في اتجاه عكس ماهو منصوص في القوانين والضوابط قطعاً لابد من التعامل معه بحسم لأن هذا يعرض أمن البلاد للخطر.
وقال وزير الإعلام – في حوار مع القناة التركية – تى آر تى العربية ( TRT Arabic) بمكتبه يوم الاثنين – بحسب سونا – إن الحرية لا تعني محاولة التدمير والتخريب والدخول في أمن وعدم استقرار الوطن، وزاد (هذه ليست حرية.. هذه حرب) نافياً أن يكون هناك تضييق على الأجهزة والوسائط الإعلامية في تغطية التظاهرات الأخيرة.
وقال: (هذا الكلام فيه محاولة لدمغ الأجهزة الأمنية بأشياء لم تحدث أو لم تكن صحيحة، ربما في إطار العمل الأمني؛ هناك وجود لاحتكاكات مع هذه الأجهزة، وبالتالي يتم نقل هذا، وكأن هناك رفض ومنع لبث ما يدور، وزاد، وإذا كان الأمر كذلك كيف ظهر ما ظهر في كل وسائط الإعلام بالداخل والخارج عن هذه الأحداث).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
AbuAreej
2019/01/08 at 11:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلنا يا سعادة الوزير لا نميل الى الخراب والدمار ولكن ساعة الغضب يحدث ما لم يكن في الحسبان وهؤلاء الشباب والشابات يقولون سلمية سملية لا يحملون سلاح فقط منديل.. فهل مثل هؤلاء بخربون او يدمرون؟؟؟ نأمل ان تكون النظرة ابعد من ذلك!!!!
رأينا بعض الوزراء اكثر من الملك نفسه