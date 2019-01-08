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سياسية

2019/01/08

2019/01/08


برلماني لـ(الرئيس البشير) :(أنت أميري وكلامك لي تعليمات)



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علمت مصادر موثوقة أن النائب العام للمؤتمر الشعبي، الأمين عبدالرازق، قال في أجتماع التنسيقية العليا للحوار مخاطباً الرئيس البشير: (أقطع حبل من شئت وصل من شئت فلن يخرج المؤتمر الشعبي في المظاهرات ومن يقول غير ذلك لا يمثل إلا نفسه) .

وأضاف الأمين عبدالرازق وبحسب صحيفة مصادر موجهاً حديثه لرئيس الجمهورية:( أنت أميري وكلامك لي تعليمات) .

الخرطوم (كوش نيوز)

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2 التعليقات

      1. 1
        مغبوووووون لمن العبرة خانقاني

        2019/01/08 at 9:30 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ههههههههههههه

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      2. 2
        Gasef

        2019/01/08 at 9:59 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هذه ليست أحزاب سياسية الشعبي + بنبر السلام ناس الخال الرئاسي (أبو بقجه) كلهم تبع العصابة
        #تسقط_بس

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