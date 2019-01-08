برلماني لـ(الرئيس البشير) :(أنت أميري وكلامك لي تعليمات)

علمت مصادر موثوقة أن النائب العام للمؤتمر الشعبي، الأمين عبدالرازق، قال في أجتماع التنسيقية العليا للحوار مخاطباً الرئيس البشير: (أقطع حبل من شئت وصل من شئت فلن يخرج المؤتمر الشعبي في المظاهرات ومن يقول غير ذلك لا يمثل إلا نفسه) .
وأضاف الأمين عبدالرازق وبحسب صحيفة مصادر موجهاً حديثه لرئيس الجمهورية:( أنت أميري وكلامك لي تعليمات) .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
مغبوووووون لمن العبرة خانقاني
2019/01/08 at 9:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههه
Gasef
2019/01/08 at 9:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه ليست أحزاب سياسية الشعبي + بنبر السلام ناس الخال الرئاسي (أبو بقجه) كلهم تبع العصابة
#تسقط_بس