وزير الداخلية: لن نسمح لمن يجمع الصبية بالتظاهر

أكد وزير الداخلية ، أحمد بلال عثمان ، أن وزارته تسمح لأي حزب سياسي يرغب في تنظيم مسيرة سلمية ، وقال بلال (لكن أن يجمع أحدهم صبية ويريد أن يخرب لن نسمح له بذلك ، والقانون لن يسمح بذلك) ، وأضاف (منعنا مذكرة تجمع المهنيين لأنهم ليسو جهة اعتبارية شرعية ولا يعرف لها أصل وغير مسجلة كجسم قانوني .
وقال بلال إن جملة الأحداث بالولايات جراء الاحتجاجات بلغت نحو (381)، فيما سجلت مضابط وسجلات الشرطة (322) بلاغا منها (19) وفاة بينهم اثنان من القوات النظامية وإصابة (127) فردا من الشرطة، كما بلغ عدد المنشآت التي تضررت (118) مرفقا منها (14) مرفقا شرطيا؛ إلى جانب الدور الحزبية والتعليمية والصحية و(194) مركبة.
وأشاد وزير الداخلية بمهنية قوات الشرطة وتعاملها مع المتظاهرين، مؤكدا عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالتعاون مع الولاة والمعتمدين، مبينا أن وزارة الداخلية تراقب الوضع عن كثب وأشار إلى ما تقوم به القوات الشرطية من إجراءات وتشكيل لجان للتحقيق توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة، مجددا جاهزية قوات الشرطة للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد.
وأكد وزير الداخلية دكتور أحمد بلال عثمان بحسب سونا وكالة للأنباء، حرص الحكومة على سلامة المواطنين ورفاهيتهم واحترام القانون، مشيرا إلى ما يكفله الدستور للمواطنين وقال إن إسقاط الحكومة يتم عبر الانتخابات.
وأوضح الوزير أن رفض مذكرة التجمع تم لأنها جاءت من جهة غير مسجلة، مؤكدا أن الدولة دولة قانون وأن الشرطة حارس للقانون
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Gasef
2019/01/08 at 10:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
أحمد بلال الفاشل ده يمسكوه الداخلية كان مابلد هاملة
ده حدو يلحس مركوب شفع المرغني وياكل فته