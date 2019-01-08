علي عثمان: لا يمكن فصل الدين عن السياسة

أكد القيادي البارز بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه عدم إمكانية فصل الدين عن السياسة، مشيراً إلى أن البعض ينعتونهم بإدخال الدين في السياسة وتطبيق الشريعة الأمر الذي أدى إلى عزل البلاد عن العالم وجاب العداء لها .
وقال خلال مخاطبة لقاء القواعد بولاية البحر الأحمر أمس: (للأسف نسمع هذا الكلام من بعض المحسوبين على مسيرة العمل الإسلامي والوطني)، وأضاف وبحسب صحيفة السوداني: (نقولها بالصوت العالي لا للتراجع) .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
عابد
2019/01/08 at 11:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
هل في مواطن طلب ذلك ياعمياني البصيره الطلب واضح فصل الفاسدين والمفسدين من الدولة هذا هو المطلب بدون لف دوران مطلب الشارع فصل الفاسدين والمفسدين الذين حولوا حياة المواطن جحيم والوطن الى عليل ينهشه البسوى والما بسوى
حنان مكاوي
2019/01/08 at 11:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو اقمتم الشريعة لتحقق العدل والسلم والرخاء فوعد الله حق
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم لدينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا
لكنكم فتنتم بالحكم والمال فجمعتم حولكم المفسدين ولم تحاسبوهم والشرع يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب
أين الشريعة والفقر والجوع هو سمة الحكم في عهد الانقاز بل أين مبادءكم إن خير من استأجرت القوى الأمين
والشعب يهتف لا لحكومة الحرامية