الهلع يصيب المغتربين..شاهد أفضل الحلول التي قدمت للطالبة السودانية التي ضبطت أمها تخون والدها “المهاجر” مع احد أقاربها

أثارت طالبة جامعية سودانية أمس الاثنين ضجة واسعة بعد نشرها لقصة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن, وطلبت الفتاة التي نشرت قصتها الحزينة النصح من رواد مواقع التواصل بعد المتاعب النفسية التي تعرضت لها.
وكانت الطالبة الجامعية قد قالت في قصتها التي نشرتها محررة موقع النيلين: (أنا طالبة جامعية أعيش في السودان مع أسرتي المكونة من أمي واخواني, أبي مغترب بأحد الدول هو شخص طيب وحنون ولم يقصر معنا في أي شيء من تعليم ومصاريف وحتى الرحلات السياحية عبر السفر لعدد من الدول وعموماً لم يقصر معنا ولا مع والدتي في شيء ).
وتابعت: (مشكلتي أنني اكتشفت مؤخراً أن والدتي تخون أبي مع أحد أقاربنا وتستدرجه لغرفة النوم بعد أن ننام, وأقسم بالله اكتشفت هذا الأمر من خلال بحثي في هاتفها الذي وجدت فيه صور لهما وهما في غرفة النوم في منظر مقرف لللغاية).
وأضافت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (أنا أصبت بالصدمة والنفسيات وتركت الأكل وتعرضت لإكتئاب شديد وأصبحت في حالة عزلة لا أكلم أحد حتى أبي أصبحت أتهرب منه).
وختمت الفتاة الجامعية قصتها: لجأت لكم وحكيت عليكم القصة لأنني حرفياً لا أستطيع أن أحكيها لانسان وياريت تنصحوني كيف أتصرف؟.
محررة موقع النيلين تابعت تعليقات العقلاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي, حيث نصحها الكثير من المعلقين بالتوجه لطبيب نفسي أولاً بعد تدهور حالتها النفسية وإضرابها عن الأكل والشراب.
كما حذرها العقلاء من إخبار والدها المغترب أو إفشاء السر لأحد أفراد العائلة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه, لكن نصحوها بمباغتة والدتها أو التلميح لها بأنها على علم بكل ما يحدث.
وأضافوا في نصائحهم: عليك أن تعقدي جلسة ساخنة من والدتك تخبريها فيها بكل ما يحدث لك ومن المشاكل التي تعرضين لها بسبب هذا الجرم عسى ولعل أن يهيها الله وتعود لرشدها.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
Abu Ahmed
2019/01/08 at 1:11 م (UTC 2) رابط التعليق
بت الخفجي دي شكلها قاعدة تنجر في القصص دي من وحي خيالها …
البت دي جامعية يعني هي ما صغيرة لحدما أمها تدخل قريبها معاها لغرفة النوم وهي موجودة…
المرة الكويسة كويسة ولو عاشت في بيت د…. والمرة كعبة كعبة ولو عاشت في مسجد
نسأل الله أن يحفظ أعراضنا جميعا
الشايقي
2019/01/08 at 1:17 م (UTC 2) رابط التعليق
رندا الخفجي
أنصحك بالذهاب الى طبيب نفسي
التوم
2019/01/08 at 1:34 م (UTC 2) رابط التعليق
قصة محبوكة وسخيفة وفيها حقد على المغتربين . العبوا غيرها . وابو احمد قال الخلاصة .