والي نهر النيل: زيارة البشير عسكرية

أعلنت ولاية نهر النيل وقيادة سلاح المدفعية بعطبرة الاستعدادات والترتيبات كافة لاستقبال رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عمر البشير في زيارته للولاية للمشاركة في مهرجان الرماية السنوي الـ(55) بمنطقة التلواب شرق عطبرة .
ورحب والي الولاية اللواء حقوقي حاتم الوسيلة ، عن ترحيبهم التام بزيارة البشير ، وأوضح أنها تأتي للمشاركة في مناسبة قومية خاصة بالقوات المسلحة التي تعتبر صمام الأمان للحفاظ على وحدة البلاد ، والدفاع عن العقيدة والوطن وحيا تاريخ القوات المسلحة الناصع كقوة ضاربة في دول الإقليم ، وتابع الزيارة تحمل طابعاً عسكرياً بحتاً بمشاركة (6) آلاف من قيادات وضباط الصف بالجيش ، وأضاف أن زيارة البشير السياسية إلى نهر النيل حدد لها مطلع أبريل المقبل.
من جهته اكد قائد سلاح المدفعية اللواء ركن عبد المحمود حماد اكتمال الاستعدادات لاستقبال الرئيس وانطلاقة ختام مهرجان الرماية السنوي ، وأشار غلى مشاركة (60) وحدة من وحدات القوات المسلحة ، وأعتبره فرصة لتبادل التجارب والخبرات بي وحدات القوات المسلحة ورفع الكفاءة لها واكتساب المزيد من المهارات بحسب صحيفة التيار ، وأشار إلى أن راعي المهرجان وزير الدفاع الوطني ، بجانب قائد أركان القوات البرية ، وزاد: رسالتنا بان القوات المسلحة قومية في إطار الواجب وفقاً لما نص عليه الدستور .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عمر
2019/01/08 at 2:45 م (UTC 2) رابط التعليق
البشير باع كسلا الحبش المرتزقة وسلط علي السودانيين الحبش والفلاتة والتشاديين والدارفوريين واليوم عاوز يحتمي بالشمال بعد أن انقلبوا عليه المرتزقة انها أحلام المشروع الحضاري
الإسلامي مشروع المرتزقة و الحرامية وال