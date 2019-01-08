لا أثر لـ”إيداع” في حل أزمة السيولة بالبنوك والصرافات

في جولة ميدانية أمس بالصرافات الآلية وسط الخرطوم، لاحظت أصطفاف المواطنين في الصرافات كافة، وقال بعض موظفي البنوك إن مبادرة “إيداع” لم يظهر لها أثر الى الآن على الصرافات والبنوك، حيث مازالت صفوف المواطنين امام بوابات الصرافات التي طافت عليها .
وأكد عدد من المواطنين المصطفين أنهم يقفون منذ الصباح الباكر في انتظار الصرف دون جدوى، وتساءلوا حول مصادر توظيف أموال مبادرة “إيداع” الأخيرة والتي لم تنجح في إنفراج السيولة .
وقال مراقب بأحد البنوك أمس: لا جديد في مبادرة القطاع الخاص، وعلى بنك السودان أن يطلب من البنوك كافة رفع تقرير يومي عن السيولة الموجودة بالبنوك والإيداعات الخاصة بمبادرة القطاع الخاص ونسبة الإيداع، ولفت الى أن البنك لم يتلق حالياً أي إيداعات ولكن ملتزم بعمله اليومي في توفير (500) جنيه كحد أدنى للعميل الواحد .
وقال موظف ببنك المزارع التجاري إن البنك حالياً “ما فيهو قروش”، وهناك مواطنون يصرفون الـ(500) جنيه من داخل البنك، وأوضح أن تغذية الصرافات تتم حسب وفرة السيولة من بنك السودان، وقال: عند أنتهاء السيولة بالصراف يقوم بعض موظفي البنك التوجه لبنك السودان لاستلام سيولة للتغذية .
ولفت الى أن هنالك بنوكاً تتم تغذيتها بـ(350) ألف جنيه في اليوم والأخر أقل من ذلك! ومضى قائلاً: مبادرات أصحاب العمل لم يظهر أثر لها .
وأشار مواطن بالقرب من بنك الادخار هاشم الأمين أمس الى أن الصرافات كافة خالية من “الكاش” وبعضها يقوم بتحويل رصيد بسبب أنعدام “الكاش” وزيادة عدد المصطفين بالبنوك والصرافات، وأوضح أنه صار يبحث بشكل يومي عن صراف تتوفر فيه سيولة، وقال إن تغذية الصرافات تتم مرة في اليوم، وأضاف موظف ببنك الادخار، أن تغذية البنك للصراف (20) ألف جنيه يومياً ولكن تنفذ في وقت وجيز بسبب الإقبال العالي، وهنالك بعض المواطنين يسحبون الأموال الخاصة بهم في الحساب .
أجرته: عبير جعفر
الخرطوم (صحيفة السوداني)
1 التعليقات
جكسا
2019/01/08 at 10:32 م (UTC 2) رابط التعليق
دولة فهامة/ معتز موسي صدمة
الفساااااااد…. ملفات الفساااااد…
دولار… تطلع بس…
درهم…. تصعدبس…
هذا هو الشعار الجديد
الى حين ان يقضى الفساد واكلة المال العام نحبهم فى هذا البلد …
دولار.. تطلع بس
درهم.. تصعد بس