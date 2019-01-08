تسقط بس.. تقعد بس.. الشعارات السياسية أبرز تكنيكات التظاهرات والإحتجاجات

الشعارات السياسية ظاهرة ارتبطت بالحياة السياسية وتفاعلاتها الداخلية والخارجية، ارتبطت بالتظاهرات السلمية التي خرجت مؤخراً ومن أبرز هذه الشعارات التي ترددت في الوسائط واللافتات (يسقط بس) وهو تعبير عن ظاهرة سياسية جديدة والكلمة تحمل في طياتها مطالب متعددة تمثل في الحكم السياسي والتطلع الى مستقبل جديد يسمى الثورة اتخذت من هذا الشعار بين النظام الحاكم وقادة الشعب بمختلف مكوناته .
كما قالت مزاهر حسن: الشعارات السياسية من أهم أبرز التكيكات المستخدمة في المظاهرات، وتعلب دوراً رئيسياً في التظاهرة وتتعد ترجمة مختصرة ومباشرة في كلمات قليلة والتي تسمح بسهولة شديد وتكرار وزيادة التأثير في المظاهرات .
ويشير الدكتور محي الدين أيوب هذه الشعارات خرجت من رحم شباب لمعالجة معاناة الشعب من الأزمات الاقتصادية الحالية التي تتمثل في أزمة الوقود والتي أدت الى أزمة المواصلات كذلك أزمة السيولة التي خرجت تلقائياً للتعبير من أحزاب مشاركة وهذه العشارات متداولة أكثر في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها قام بها الطلاب ويرددون كلمة يسقط .. أرحل.
ويرى الكاتب الصحافي خالد كسلا أن الشعارات تعبر عن غضب وغضب من استمرار الحكومة الحالية وليس كفيلاً لسقوطها دون أن يترجم الى أليات عمل تعتمد على الفهم الصحيح للتظاهرات المستمرة، وما حدث كان تظاهرات عقيمة وهذه الشعارات أسهمت بقدر كبير وقد جاءت بخلاف طرية التظاهر التي كانت وراء نجاح التغيير في واحد وعشرين أكتوبر سنة 1964م و1985م .
في السابق لم تكن حكومة عبود أو نميري حجمت من التظاهرات ضدهما لأنها خلت من مظاهرة التخريب والتسكير والإحراق، وركزت على حمل النظام الحاكم على الرحيل، ما كان نظام عبود أو نميري أن يستمر في محيط التظاهرات الهادرة ولم يكن لذلك النظامين بصيص أمل في ان تنحسر وتتلاشى كما يحدث في حال تكوين غير سلمية .
فالتظاهرة السلمية بدون شعارات كريهة هي الأخطر على استقرار الحكم وغير السليمة توفر الفرصة الكبيرة في جانب النظام الحاكم لحسمها .
وتشهد في الحكم الحالي عدة تظاهرات لم تجن ثمارها، بل حتى المعارضة المسلحة لم تجد نفعاً لأصحابها لذلك فإن العبرة بالتظاهرات السليمة تحت مظلة قادة المجتمع المثقفين وأصحاب الوعي الكبير وليس مظلة أصحاب الشعارات التي لا تعد أكثر من كونها منسية .
أجرته: عائشة الزاكي
الخرطوم (صحيفة الإنتباهة)
1 التعليقات
جكسا
2019/01/08 at 9:51 م (UTC 2) رابط التعليق
الفساااااااااااااااد ملفااااااااات الفساااااااد
دولة فخامة/معتز موسي صدمة
الفسااااااد
دولار …. تطلع بس
درهم ….. تصعد بس