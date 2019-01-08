حذر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي محمد المعتصم حاكم من دخول البلاد في الدورة الخبيثة “انقلاب عسكري– ديمقراطية ضعيفة”، قبل أن يطالب بالتمسك بالحوار الوطني، وقال إنه لا بديل للحوار إلا الحوار لحل كل مشاكل البلاد.
وشدد على أن التخريب واتلاف الممتلكات العامة لا يعبر عن الحياة السودانية ولا ثقافة الشعب السوداني أو معاني الاستقلال التي تعيشها البلاد هذه الأيام، لأن السودان من أوائل الدول التي دعمت التحرر الوطني في القارة الأفريقية.
وأضاف حاكم، الذي كان يتحدث في ندوة الاستقلال التي نظمتها اللجنة العليا لاحتفالات البلاد بالاستقلال بجامعة أفريقيا العالمية، بحضور وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وعدد من القيادات الحزبية، أن السودان أول دولة نالت الاستقلال جنوب الصحراء، وأن النخب السودانية قادرة على تجاوز كل الأزمات.
وشدد على ضرورة الابتعاد من الدورة الخبيثة “انقلاب عسكري وديمقراطية ضعيفة”، وأضاف أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يؤمن بالحوار منهجاً لحل كل القضايا، وأشار إلى أن القوى السياسية التي وقعت على الوثيقة الوطنية للحوار يجب أن تتمسك بها وصولاً للتحول الديمقراطي والانتقال السلس للسلطة.
ومن جهته، قال القيادي بحزب التحرير والعدالة حسين دوسة، إن وثيقة الحوار الوطني نادت بأهمية أن يكون انتقال السلطة عبر الانتخابات، وأضاف نحن كأحزاب موقعة على الوثيقة نؤمن بها ونسعى لتنفيذها، وشدد على أن التعبير السلمي مكفول بالقانون ولكن التخريب يؤدي لإنهاك الاقتصاد ويهدد سلامة البلاد.
شبكة الشروق
1 التعليقات
مسطول
2019/01/08 at 3:57 م (UTC 2) رابط التعليق
الاتحادي الديمقراطي يحذر من دخول البلاد في “الدورة الخبيثة”
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و الله برضو احسن لينا من “الدورة الشهرية” المِدورة فينا 30 سنة دي !!!