د.بنية تقف على اوضاع النازحين بمحلية تندلتي

وقفت الدكتورة سلوى آدم بنية المفوض العام للعون الإنساني ترافقها الدكتورة ليمياء احمد عبدالله مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض الخميس على أوضاع النازحين بمحلية تندلتي .

حيث كان في استقبالهم الأستاذ عبدالباسط جعفر المدير التنفيذي لمحلية تندلتي ولجنة أمن المحلية، والاستاذ عبدالرحمن دلدوم نائب والي ولاية جنوب كردفان، ومنسق المنظمات والرعاية الاجتماعية بالمحلية .

وتفقد المفوض العام للعون الإنساني أوضاع النازحين من حيث الإيواء وتقديم المساعدات الغذائية والصحية لهم بالإضافة للتعرف على المشاكل والاحتياجات للنازحين.

أكدت المفوض العام للعون الإنساني ان الحكومة تولي أوضاع النازحين اهتماما كبيرا في كل ولايات السودان، موضحة إن الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانيا على أوضاع النازحين وتقييم مستوى الخدمات المقدمه لهم، بالإضافة لتعزيز التنسيق بين المستويين الاتحادى والولائي لضمان وصول الدعم الإنساني إلى مستحقيه .