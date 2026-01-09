المجر تدعم القطاع الصحيً في السودان بنصف مليون دولار

التقى سفير السودان لدى المجر، السفير صديق محمد عبد الله،في إطار متابعة مخرجات لقاء وزيري خارجية السودان والمجر، امس الأول، بوزير الدولة المجري للشؤون الإنسانية والتنموية، السيد أريش تريستان.