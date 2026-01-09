سياسية
المجر تدعم القطاع الصحيً في السودان بنصف مليون دولار
التقى سفير السودان لدى المجر، السفير صديق محمد عبد الله،في إطار متابعة مخرجات لقاء وزيري خارجية السودان والمجر، امس الأول، بوزير الدولة المجري للشؤون الإنسانية والتنموية، السيد أريش تريستان.
وأكد الجانب المجري اكتمال الترتيبات لتسليم نصف مليون دولار أمريكي كدفعة أولى لدعم القطاع الصحي في السودان، كما بحث الجانبان إرسال فرق طبية طارئة وتقديم مساعدات إنسانية إضافية للنازحين.
وتعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تقديرها العميق لدعم حكومة المجر للشعب السوداني، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتقديم الدعم اللازم للسودان في هذه الفترة الحرجة.
سونا