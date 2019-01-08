والي الخرطوم يطمئن علي الأوضاع الأمنية و توفير الدقيق

ترأس الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم صباح اليوم جلسة مجلس وزراء الولاية حيث ناقش المجلس عددا من الأجندة في مقدمتها الوضع الراهن في ولاية الخرطوم وسير العمل بمستشفيات الولاية وأنها تسير بصورة طيبة، حيث أكد البروفسير مأمون حميدة وزير الصحة بالولاية أن كل المستشفيات تكاد تعمل بنسبة 100% بحسب تصريح وزير الثقافة والإعلام والسياحة الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الأستاذ الهادي حسن عبد الجليل الذي أكد أن المجلس قد اطمأن أيضا على الأوضاع الأمنية والشرطية بالولاية، مشيدا بالأجهزة الأمنية ودورها في المحافظة على الأمن والاستقرار، كما وقف على الأوضاع الاقتصادية من ناحية توفير الدقيق بكافة مخابز الولاية وموقف المواد البترولية والغاز.
وأوضح الناطق الرسمي أن وزير المالية بالولاية قدم تنويرا عن أولويات تنفيذ ميزانية المشروعات والبرامج للعام 2019 ، وتتضمن تفعيل الجهود لتحصيل الموارد المضمنة في موازنة العام 2019 لأجل ضمان إنفاذ البرامج والمشروعات والالتزام بعدم الصرف خارج البرامج والمشروعات المجازة وكذلك التأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح اللازمة لإنفاذ الموازنة بموجهات إنفاذ موازنة العام 2019 الاتحادية والولائية وفق منهجية موازنة البرامج والأداء والالتزام بأولويات تنفيذ البرامج المضمنة في موازنة العام 2019 وفق الأولويات الواردة بالموازنة المجازة والرؤية المتفق عليها مع الوزارات والمجالس والمحليات والوحدات الإدارية.
كما قدم وزير التربية والتعليم تقريرا تضمن استنئناف الدراسة يوم غد الثلاثاء للفصل الثالث الثانوي والثامن أساس على أن تكون بقية المراحل الدراسية يوم الأحد المقبل، كما قدم الوزير تقريرا عن الدورة المدرسية أكد فيه أن ولاية الخرطوم أحرزت عددا من الكؤوس على رأسها كأس الثقافة. هذا وقد شكر المجلس كل الجهات التي أسهمت في إنجاح جهود ولاية الخرطوم من خلال مشاركتها في الدورة خاصة التنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وكذلك الإدارييين والطلاب وأسرهم.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات شهادة الأساس والثانوي ستكون في موعدها وفقا لترتيبات وزارة التربية والتعليم الاتحادية، مشيرا إلى أن غالبية مدارس الولاية قد أكملت المقررات بنسبة 90% وسمحت للمدارس التي لم تكمل هذه المقررات أن تعمل في أيام السبت لتكملتها.
سونا.
1 التعليقات
امدرماني
2019/01/08 at 3:51 م (UTC 2) رابط التعليق
خليك نايم على كدة
قال الاوضاع هادئة
شوف بكرة امدرمان حتكون كيف
هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة
#تسقط_بس