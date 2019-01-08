الأحزاب السياسية بكسلا تنظم نفرة تأييد للبشير

نظم مجلس تنسيق أحزاب الوفاق الوطني بولاية كسلا والهيئات النقابية والعمالية وفعاليات وقطاعات المجتمع من الشباب والطلاب والمرأة نفرة تأييد ومناصرة لرئيس الجمهورية وتأكيد وقفتهم مع قرارات الرئيس في مختلف الجوانب، وعدم تأييد المظاهر والأعمال التخريبية .
وقال والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم – لدى مخاطبته النفرة بأمانة حكومة الولاية – إن التدافع العفوي ينم عن صدق الوفاء، وأن أهل كسلا جاهزون للدفاع عن مكتسبات البلاد رغم ماتعيشه البلاد من ضائقة معيشية ، الى جانب أن التدافع يمثل تأكيدا للنصرة ودليلا على أن مجتمع الولاية متماسك ومترابط، وأشار الى أن الحشد الكبير والمشاركة في النفرة مثل رسالة لكل أهل السودان في الانضباط والوطنية وقيمة الوعي السياسي لوحدة السودان، وسننقل الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة الولاية لوقفة أهل الولاية، سندا للبلاد وقائد الأمة، وأضاف الوالي أن هذه الوقفة أتت بتجرد ونكران ذات وثبات لقيادة البلاد وتعبير حقيقي أتى من موطن يحمل كل القيم الوطنية والإحساس بأمن البلد، وقال إننا واثقون بجهد الرجال وإننا في كسلا نرسل رسالة لكل الناس أن ولاية كسلا الصمود والتحدي على أتم الجاهزية للتصدي لكل خائن، وأقسم جماع بأن الشعب لديه الحق بأن يقول كلمته، وأننا في ضائقة لاننكرها؛ ولكن بحكم المسؤولية الربانية نسعى لأن نذلل كل الصعاب، وأن الشعب موعود بانفراج كبير من الله ومن تدابير قيادات الدولة والحزب، مطالبا الأحزاب الأخرى لقيام مؤتمراتها في البناء الحزبي استعدادا للانتخابات المقبلة ، مشيرا الى أن الوفاق في مجلس الأحزاب بالولاية يمثل قراءة لأفضل مجلس على مستوى الولايات من تماسك وقوة ووطنية وكلمة واحدة في مقابلة كل المتربصين والأعداء لقضية الوطن .
وأضاف جماع أننا كحكومة وفاق وطني فإن معاش الناس خط أحمر وهمٌ لنا ونحن ضد الغلاء، ونود أن نذلل المعاش لكل إنسان وأن يكون في متناول اليد وقدم جماع شكره وتقديره لكل المشاركين للسعي والوقفة الوطنية التي تجسد معاني الوطنية.
سونا.
1 التعليقات
بت البلد
2019/01/09 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
كيف يكون معاش الناس خط احمر والناس يقفون صفوفا وراء البنوك والمخابز والوقود ياسيادة الوالى المواطن ماقادر على ابسط الاشياء ماقادريوفر الوجبة البسيطة ولافاتورة العلاج