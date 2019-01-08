آلاف المتظاهرين يصلون أمام مقر مجلس تشريعي القضارف ويهتفون.. “تسقط بس”

قال تجمع المهنيين السودانيين، إن الموكب السلمي الذي شارك فيه الآلاف بالقضارف شرقي السودان، يوم الثلاثاء، وصل الى مقر مجلس تشريعي بالولاية، وقرأ ممثلهم مذكرة تطالب بتنحي البشير.
وخرج الآلاف في احتجاجات بالقضارف، كان قد دعا له تجمع المهنيين وأحزاب معارضة.
وردد المتظاهرون شعارات “حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب” و “تسقط بس”.
وبدأ الموكب تحركه من وسط سوق القضارف وعبرت بالقرب من بنك السودان ودار المؤتمر الوطني حيث هتف أمامها المحتجون بشعارات “سقطت سقطت ياكيزان”.
وتدخلت الشرطة لفض المتظاهرين والمحتجين من الطريق المؤدي مباشرة للمجلس التشريعي بحي ديم النور شمال المدينة.
وكانت السلطات قد اعتقلت عدد من الناشطين والسياسيين أبرزهم عبد العظيم عثمان إبراهيم صاحب مطبعة معروفة وناشط إسفيري، وعطا حسين سكرتير حزب الأمة بولاية القضارف.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات بعد فترة من قيامها، وشهدت الاحتجاجات لأول مرة مشاركة نسائية.
الخرطوم: باج نيوز
1 التعليقات
Shawgi
2019/01/08 at 5:37 م (UTC 2) رابط التعليق
على النظام أن يفهم ….game over