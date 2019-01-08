ديوان الزكاة يوزع معاش الناس بمحلية “أمبدة”

دشن معتمد محلية أمبدة “عبد اللطيف فضيلي” برئاسة محلية أمبدة، برنامج معاش الناس الذي نفذه ديوان الزكاة بالمحلية، وأشاد “فضيلي” بمساهمات ديوان الزكاة لمعاش الناس التي ظل يقدمها للفقراء والمساكين.
وقال “فضيلي” إن مناشط الديوان المختلفة تتناول قضايا المجتمع بصورة واضحة وممنهجة، وأثنى على دور لجان الزكاة القاعدية، مؤكداً على ضرورة توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في اختيار الأسر المستحقة لضمان عدالة التوزيع لأصحاب الحاجات.
وأوضح “إبراهيم يوسف” مدير الزكاة بمحلية أمبدة، أن برنامج معاش الناس بالمحلية بلغت تكلفته ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، مبيناً أن هذه هي الوثبة الثالثة لمعاش الناس خلال العام ٢٠١٨، وأوضح “يوسف” أن بالبرنامج دعماً مادياً، بجانب الدعم العيني لعدد خمسة آلاف أسرة بمحلية أمبدة، كما تم تقديم دعم عيني ومادى لعدد مائة وخمس خلاوى بالمحلية، وذكر أن الجباية في محلية أمبدة، زادت بنسبة نمو بلغ (٧١%) خلال العام 2018م، وذلك لتجاوب المكلفين مع الزكاة، وثمّن “يوسف” دور منسقي لجان الزكاة القاعدية في تفعيل الجباية وإيصال الزكاة لمستحقيها.
المجهر السياسي.