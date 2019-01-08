ولاية الجزيرة تتسلم (40) ألف جالون من الجازولين وتضع ضوابط مشددة للتوزيع

كشفت حكومة ولاية الجزيرة عن وضع ضوابط مشددة لتوزيع الجازولين والمواد البترولية علي المحليات مشيرة الي استلام (40) الف جالون من الجازولين.
وأكد د0 معتصم عبدالسلام عوض الامين العام للحكومة في تصريح لـ(smc) عقد اجتماع ضم الجهات المختصة بمحليات الولاية للوقوف علي انسياب الوقود مبيناً انه تم اتخاذ تدابير للصرف واستلام الحصة المقررة من الجازولين، مبيناً أنه تم تمليك اصحاب البصات والحافلات ووسائل النقل دفاتر بغرض توضيح الكميات التي تم صرفها وتاريخ استلامها مشيرا الي انهم بدأوا في توزيع كميات مقدرة من الجازولين علي الطلمبات في محلية مدني الكبري اليوم الثلاثاء فيما تستمر عمليات التوزيع علي المحليات الاخري.
ومن جانبه قال صلاح الامام مدير ادارة المواد البترولية بوزارة المالية بالولاية ان الاجراءات الغرض منها ضبط صرف الجازولين ومنع تسربه وتهريبه وتخصيص الجازولين للعربات المرخصة فقط مضيفا بأنهم قاموا بتشكيل لجان لعمليات التوزيع
مدني (smc)