برلمانيات يحاولن الاعتداء بالضرب على إشراقة

حاولت بعض نائبات المؤتمر الوطني بالبرلمان الاعتداء بالضرب على البرلمانية إشراقة سيد محمود عقب انتهاء جلسة البرلمان أمس. وفور انتهاء الجلسة كالت البرلمانيات عن الوطني سمية الهادي ووفاء الطيب ونسمات إبراهيم سيلاً من الشتائم لإشراقة ومحاولة الاعتداء عليها، وقلن لها(لو لا المؤتمر الوطني لما كنتي فزتي واتيتي للبرلمان)، الأمر الذي دفع بعض الصحافيين للتدخل منعاً لوقوع الاشتباك عقب استنجاد إشراقة بهم.
صحيفة الانتباهه.
1 التعليقات
عمار
2019/01/08 at 9:34 م (UTC 2) رابط التعليق
بعض ناس عطبرة في كل الأحزاب خميرة عكننة ومتطرفين وراس هوس وغواصات للحزب العجوز حزب العجايز الطاشمين الحزب الشيوعي.