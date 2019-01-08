أطلت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مس يسو عبر فيديو جديد اعتبره رواد المواقع مسيئاً للمتظاهرين الذين خرجوا محتجين على الأوضاع الاقتصادية والسياسية مؤخراً.
وأعلنت يسو عن حبها للبشير مستنكرة الخروج ضده عبر المظاهرات مطالبة أمهات وأهالي الشباب المتظاهرين منعهم من الخروج حفاظاً على أرواحهم وتعرضهم للإيذاء والتنكيل.
ردود أفعال غاضبة واجه بها المتابعون ما ذكرته الناشطة حيث وصفوها بصفات وعبارات وتساءل البعض عن المصدر الذي تأتي منه مثل هذه النماذج اللائي ظهرن عبر فيديوهات وهن يسئن للمتظاهرين السودانيين.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: ناشطة مواقع تعلن حبها للبشير وتطالب الأمهات منع أبنائن الشباب من الخروج للتظاهرات وردود فعل غاضبة من الرواد
1 التعليقات
ود بندة
2019/01/09 at 5:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
الناس المالين لينا الدنيا ..حرية وسلام وعدالة ..يجب عليهم احترام راي هذة الانسة ..
نحن في السودان نحترم راي الجميع ..اليس كذلك.