رسمياً.. منع مشاركة الطلاب في المسيرة المؤيدة للبشير

أصدرت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم ، قراراً بمنع الطلاب والمعلمين من المشاركة في المسيرة المؤيدة للبشير المقررة اليوم بالساحة الخضراء .
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ، الطاهر حسن الطاهر ، في تصريحات صحافية محدودة إن المشاركة ضد موجهات الوزارة الداعية إلى تحصيل الطلاب (ما فاتهم من أيام العام الدراسي جراء تعليق الدراسة بسبب الاحتجاجات).
مؤكداً سعي الوزارة لتعويض ما أهدر من وقت والاستفادة من كل فرصة لإكمال المنهج الدراسي .
وكانت وزارة التربية والتعليم بحسب صحيفة السوداني ، قررت استئناف الدراسة جزئياً لطلاب الصف الثامن أساس والثالث ثانوي ، على أن تستأنف للمراحل الأخري الأحد المقبل .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
مغبوووووون لمن العبرة خانقاني
2019/01/09 at 10:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو انت عندك جمهور غير الطلاب المنتفعيين من نظامك الفاسد والفاشل؟