تحالف 2020 يطيح برئيسه “غازي صلاح الدين”

أطاح تحالف قوى 2020، أمس (الثلاثاء)، برئيسه “غازي صلاح الدين”، بتهمة خروجه على ثوابت الحلف والانخراط في جبهة تدعو إلى رحيل النظام ومؤسساته القائمة.
وقام التحالف المنخرط في عملية الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس “البشير” بالإطاحة برئيس حزب الإصلاح الآن، لدخوله في “الجبهة الوطنية للتغيير” التي تضم (22) حزباً تنادي بتنحي الرئيس “عمر البشير”، والاستعاضة عن نظامه بحكومة انتقالية.
وقال بيان صادر عن تحالف 2020 إن “غازي” خرج على “مبادئ الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني التي نصت على الالتزام بمؤسسات النظام القائم الآن حتى قيام الانتخابات الديمقراطية المقرر أن تُجرى في عام 2020”.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
بت البلد
2019/01/09 at 11:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا الرجل يمكن ان يكون فيه خيرا لصلاح حال البلد لانه يقولون عنه انه صادقا وعفيف اليد واللسان