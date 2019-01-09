حل “ذكي” لمشكلة الأزواج الأزلية المتعلقة بـ”السرير”

تقع يوميا حالات كثيرة من الانفصال أو الطلاق أو الخلافات بين الأزواج، لكن لم يسأل أحدهم يوما، ما السبب الحقيقي وراء تلك الخلافات المتفاقمة بين الزوجين.
رصدت صحيفة “الصن” البريطانية، سببا ربما يكون تافها للبعض، لكنه في واقع الأمر، ربما يكون سبب كل المشاكل المتراكمة بين الأزواج، ألا وهو “سرير الزوجية”.
وأوضحت بقوله: “دوما ما يواجه الأزواج مشكلة في درجة الحرارة المتعلقة بسرير الزوجية على وجه الخصوص، فأحدهم يشكو من أن الغطاء ثقيل ودرجة حرارة الغرفة مرتفعة، والآخر يشكو من البرد، وأن درجة حرارة الغرفة منخفضة”.
ويتفاقم الأمر مع تجاهل كلا الزوجين لرغبات الآخر بأن يذهب كل منهم للنوم على سرير مستقل أو حتى استخدام فراش مختلف، ما يزيد من الجفوة بينهما ويزيد بدوره حدة الخلافات التي قد تصل إلى الانفصال أو الطلاق.
حل ذكي
وعرضت الصحيفة البريطانية، ما وصفته بأنه “حل ذكي” لتلك الأزمة الأزلية في “سرير الزوجية”، ألا وهي “اللحاف أو غطاء السرير الذكي”.
ويمكن لهذا “اللحاف الذكي” أن يجعل كلا الزوجين ينعمان بنوم هانئ ومريح، من دون أي خلافات أو منغصات.
ويمكن للزوجين أن يتحكما من خلال “اللحاف الذكي” في درجة حرارة الغطاء، وليس هذا فحسب، بل يمكن التحكم في درجة حرارة كل نصف منه بصورة مستقلة، أو التحكم بدرجة حرارة منطقة معينة في الغطاء.
كما يحتوي الغطاء أيضا على فتحات خاصة بـ”التهوية”، والتي لا تسمح بزيادة درجة الرطوبة، والتي تؤدي إلى عدم راحة الشخص وتعرقه خلال نومه، ما يجعله ينعم بساعات نوم هانئة، وزواج سعيد.
سبوتنيك