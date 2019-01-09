رئيس هيئة الأركان : الجيش ملتزم بحراسة أمن الوطن

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن “كمال عبد المعروف الماحي” التزام القوات المسلحة بحراسة أمن الوطن والدفاع عن ترابه والوقوف خلف قيادته، وقال خلال مخاطبته ختام مهرجان الرماية العام في نسخته الـ(55) بقاعدة تدريب المدفعية شمال شرق عطبرة، أمس (الثلاثاء)، بحضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير “عمر البشير” ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة ووالي ولاية نهر النيل وأعضاء حكومته، قال إن هذا المهرجان الذي أتى في سياق العام الجديد كانت أيامه حافلة بالعديد من المشروعات التدريبية الكبيرة التي استمرت لمدة عام كامل على مستوى القوات الرئيسية في الداخل والخارج في بعض الدول الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التمارين هو إبراز ما تزخر به القوات المسلحة من قدرات دفاعية ومصوبات متطورة وحديثة في القيادة والسيطرة والاستطلاع بأنواعه والدفاع الجوي والأسلحة المتقدمة والطائرات الحديثة بأنواعها، وذلك من خلال تكامل الجهود المشتركة لتنفيذ الخطط المستمرة لبناء القوات المسلحة وتأهيلها حماية للبلاد وحفاظاً على مكتسبات الشعب.وأكد “عبد المعروف” أهمية التدريب لأنه الأساس في البناء ورفع الروح المعنوية ويمثل عوامل تحقيق النصر.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
أب زرد
2019/01/09 at 6:39 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب يا كمال المواطنين العزل البضربوا فيهم ناس الأمن الشعبي وناس أمن الطلاب وناس حميدتي بالرصاص الحي وأنتم تتفرجون، أليس هؤلاء جزء من هذا الوطن؟؟ وحلايب والفشقة مش جزء من الوطن برضه؟؟؟ خساااااااارة والله وتصريحك دا حقه تخجل منه وتستحي على نفسك. بس التاريخ لن يرحمك ومن معك ويومها خلي بسة قريبك دا ينفعك