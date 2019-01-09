عاجل.. الرئيس البشير: الداير يحكم السودان عليه أن يسلك هذا الطريق وإذا نجح فيه سنقف لتحيته

خاطب قبل قليل الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد, الحضور الكبير في نفرة (السلام والتأييد) بالساحة الخضراء.
وقال البشير في حديثه الذي شاهده محرر موقع النيلين: (نحن نؤكد أن من يريد السلطة مرحب به, لكن عاد وأكد استلام السلطة لن يتم إلا عن طريق واحد وهو عبر انتخابات حرة ونزيهة).
وتابع الرئيس حديثه الذي تابعه جمهور غفير بالساحة الخضراء: (الداير يحكم السودان يرجع للشعب السوداني, ومن يختاره الشعب السوداني سنقف لتحيته طوالي).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
ابوهبه
2019/01/09 at 6:04 م (UTC 2) رابط التعليق
كلمة حق اريد بها باطل لان الذي يؤمن بالديمقراطية يؤسس لها واولها ابعاد المؤسسات القومية ومال الدولة من هيمنة الحزب الحاكم وتلك مثل الجيش والامن والقضاء والمراجع والنائب العام وهل هناك جو ديمقراطي يغير فيه الدستور لشخص