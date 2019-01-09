ريان الظاهر تخطف لقب أجمل مذيعة في العام 2018

أختار عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مذيعة قناة النيل الأزرق ريان الظاهر كأجمل مذيعة في العام 2018 ، وارتكزوا في الاختيار على استفتاء سابق تم إجراؤه في عدد من القروبات حول اجمل مذيعة سودانية ، ذلك الاستفتاء الذي حصدت من خلاله ريان الدرجة الأكبر بحسب صحيفة السوداني .
بينما احتلت المذيعة إلهام العبيد في المرتبة الثانية ، أما لوشي فقد جلست على المركز الثالث .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
حسن
2019/01/10 at 6:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
الإذاعة شغل مهني
يعني وظيفة يقيم الإنسان فيها حسب مهنيته وجودة أداءه
شنو البخلينا في السودان بس جارين ورى دي أجمل ودي أجمل منها بينا الأمر وظيفة
يلا أوريكم الإجابة : نحن شعب إنصرافي وممكن ستين ألف إتابعوا مذيعة عشان قالوا عنها سمحة
طيب النتيجة شنو؟ تركز المذيعات على تبييض بشرتهن مهما كلفها ذلك من أمراض ومعاناة باقي عمرها
فقط لترضي معجبيها لأننا شعب مستلب نحن اللون الأبيض حتى لو عارفنه بوهية
أقول ليكم وله بتزعلوا؟؟