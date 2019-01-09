السر: لن تكون هناك صفوف في السودان إلا للصلاة

تعهد القيادي بالحزب الاتحادي الديقراطي حاتم السر وزير النقل، بانتفاء ظاهرة الصفوف أمام المخابز ومحطات الوقود. وجزم السر الذي كان يخاطب حشد نفرة سلام السودان بالساحة الخضراء، يوم الأربعاء، أن الصفوف في السودان لن تكون إلا للصلاة.
وأكد السر أن البلاد تجاوزت الأزمة الاقتصادية العارضة، مشيراً إلى أن كل قضايا السودان يمكن أن تحل عبر الحوار وليس الاقتتال والحروب.
وأعلن تأييده للرئيس البشير في دعم السلام والاستقرار بالبلاد، وقال إن البشير هو الضامن لإنفاذ الوثيقة الوطينة وضامن لمسيرة الحوار الوطني.
وأشار السر إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي ظل طيلة مسيرته الوطنية الطويلة يرتكز على مبادئ الحوار للوصول لحلول لكل المشكلات.
وأردف أن الاتحادي الديمقراطي هو حزب الحركة الوطنية ورائد الاستقلال، وشدد على ضرورة المحافظة على معاني الاستقلال والابتعاد عن الخلافات والتشرذم.
شبكة الشروق
1 التعليقات
محمد
2019/01/09 at 1:26 م (UTC 2) رابط التعليق
تسقط بس