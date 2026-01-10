والي غرب كردفان يؤكد المضي في القصاص لشهداء الفرقة 22 مشاة بابنوسة

أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، أن دماء شهداء الفرقة 22 مشاة بابنوسة لن تذهب سدى، مشدداً على أن القوات المسلحة والقوات المساندة ماضية بثبات نحو تطهير الولاية من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك لدى مخاطبته الجمعة المصلين بالمسجد العتيق بالأبيض عقِب صلاة الجمعة، وذلك خلال مراسم التأبين التي نظمتها الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بولاية غرب كردفان، تكريماً لشهداء الفرقة 22 مشاة بابنوسة، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، وأعضاء الحكومة، ولجنة أمن الولاية.

وأشاد الوالي بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة في دعم معركة الكرامة، مثمناً إسنادها المستمر للقوات المسلحة والقوات المساندة.

كما ترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة، معدداً مآثر شهداء الفرقة 22 مشاة، وعلى رأسهم قائد الفرقة اللواء ركن معاوية حمد، وشقيقه الشهيد اللواء ركن عبدالماجد أحمد الحاج قائد ثاني الفرقة 22 ، إلى جانب الضباط وضباط الصف والجنود الفرقة، مشيراً إلى صمودهم الأسطوري في مواجهة المليشيا، وتقديمهم نموذجاً راسخاً في الثبات وحب الوطن.

من جانبه حيا أمين دائرة الولايات بالهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة الدرديري عثمان شبكة، شهداء معركة الكرامة، وخص بالتحية شهداء الفرقة 22 مشاة بابنوسة، مؤكداً أنهم جسدوا أسمى معاني التضحية والفداء، ومشدداً على أن مسيرة القوات المسلحة والقوات المساندة ماضية حتى تطهير كل شبر من أرض السودان.

وفي السياق ذاته أكد رئيس الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بولاية غرب كردفان الصافي جمعة الصافي أن شهداء وأبطال بابنوسة وفي مقدمتهم قائد الفرقة 22 مشاة ورفاقه دافعوا عن الوطن لإعلاء الحق ودحر الباطل. ووصف قائد الفرقة بأنه (رجل أمة) مشيراً إلى شراسته العسكرية وصموده خلال معارك وُصفت بالضارية.

وأكد الصافي دعمهم للعمليات العسكرية إلى حين تطهير كردفان ودارفور من دنس المليشيا وبسط الأمن والاستقرار وإعادة البلاد إلى سابق عهدها.