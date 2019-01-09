رئيس البرلمان السوداني لإشراقة سيد محمود: “خلي عندك أدب.. يمكنني اخراجك من الجلسة”

تسببت عضو البرلمان السوداني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، اشراقة سيد محمود في إثارة حالة من الفوضى داخل جلسة البرلمان، باتهامها لمساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم بالتدخل في قرارات مجلس شؤون الأحزاب السياسية لصالح قوى في الساحة السياسية، في وقتٍ وصف أتهم البرلمان إبراهيم احمد عمر “اشراقة” بإثارة الفوضى وتابع: “خلي عندك أدب”
وأثار حديث إشراقة في جلسة، يوم “الأربعاء”، حالة من البلبلة والفوضى، حد مطالبة عدد من النواب بـ “نقطة نظام” للرد عليها.
ورفضت إشراقة الامتثال لطلب رئيس البرلمان إبراهيم احمد عمر بقطع حديثها والجلوس لسماع نقطة النظام، وواصلت حديثها رغم فصل مكبر الصوت عنها وقالت: “مجلس الأحزاب غير شرعي لأن فترته انتهت منذ ثلاث سنوات، ولم يتم اختيار أعضاء جدد، والمجلس ظل طوال فترته يتخذ قرارات سياسية، وفيصل حسن إبراهيم يتدخل في قرارات المجلس، لذلك يجب إلغاء كل القرارات التي اتخذها المجلس، وإعادة النظر في الظلم الذي وقع على الأحزاب بسبب حزب المؤتمر الوطني ومن ثم عرض قرار تكوين المجلس على البرلمان”.
ورد رئيس البرلمان على اشراقة بقوله: “إيه الفوضى الانتي فيها دي، خلي عندك أدب، انتي قايله روحك عندك أفضلية على بقية النواب، عندما طلبت منك الجلوس لأن هنالك نقطة نظام من أحد النواب”.
وزاد مهددا: “اللائحة تمنحني حق إخراجك من الجلسة ومنعك من الدخول لكنني لم أفعل”.
وتلا رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان آدم نمر القرار الرئاسي القاضي بتعيين أعضاء جدد لمجلس الأحزاب السياسية وهم: “آدم دليل آدم، يوسف سالم محمد، السفير عبد الرحمن ضرار، توفيق مصطفى، صلاح عمر الشيخ، أحمد حسين محمد الإمام، جميلة نور الدائم الجميعابي، سيدنا سعيد حامد علي، وفليب عبد المسيح”، وأجل رئيس البرلمان التصويت على القرار للموافقة على أعضاء مجلس شؤون الأحزاب لنهاية الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
الخرطوم: باج نيوز