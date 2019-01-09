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أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

2019/01/09

2019/01/09


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 9 يناير 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 56.00جنيه

الريال السعودي : 14.93جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 64.40جنيه

الدرهم الإماراتي : 15.34جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 15.37 جنيه

الجنيه الإسترليني : 71.68جنيه

الجنيه المصري : 3.13جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم

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