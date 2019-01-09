اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 9 يناير 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 56.00جنيه
الريال السعودي : 14.93جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 64.40جنيه
الدرهم الإماراتي : 15.34جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 15.37 جنيه
الجنيه الإسترليني : 71.68جنيه
الجنيه المصري : 3.13جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
محمد
2019/01/09 at 9:23 م (UTC 2) رابط التعليق
تسقط بس