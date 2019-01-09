شرطة السودان تعلن وفاة ثلاثة مواطنين في مظاهرات أمدرمان

قال اللواء شرطة دكتور هاشم على عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية فى تصريح لـ (وكالة السودان للأنباء) مساء الأربعاء، أن قوات الشرطة تلقت بلاغات عن بعض الإصابات وثلاث حالات وفاة جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة، موضحا أن الشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث التي شهدتها مدينة أمدرمان، وتترحم علي أرواح المتوفين وتتمني الشفاء العاجل للمصابين.
واندلعت مظاهرات حاشدة بأم درمان إحدى أكبر مدن العاصمة السودانية، ظهر الأربعاء، دعا إليها “تجمع المهنيين” وقوى معارضة تندد بالحكومة السودانية وتطالب بتنحي النظام، وذلك بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.
وانطلقت التظاهرات من مناطق متفرقة من أم درمان، صوب البرلمان السوداني، الذي فرض عليه طوق أمني كثيف، وتصدت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة شوارع منها الأربعين و الموردة.
وبحسب شاهد عيان لـ كوش نيوز ، فقد وقعت عدة إصابات واختناقات بالبمبان في أوساط المتظاهرين، كما اعتقلت السلطات الأمنية العديد منهم، ورصدت “كوش نيوز” مناشدات من قبل نشطاء للأطباء والكوادر الطبية بالمساعدة في إسعاف بعض المصابين في التظاهرة.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
محمد
2019/01/10 at 1:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
قولوا 3 شهداء منافقين
تسقط بس
الحر الراي
2019/01/10 at 2:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
اللهم اغفر لهم وارحمهم
نحن ضد التخريب بتاتا
لكن شفنا ف الفديوهات ماف تخريب ف مظاهرات امدرمان
واذا الماتو ديل بالرصاص حسب ما سمعنا
ندد ونشجب ونستنكر هذه الافعال من الشرطه السودانيه ولا بد من المحاكمه والقصاص العادل لروح هؤلاء الشباب
وساهل جدا نعرف مين الضرب رصاص
وبعدين قصه الرصاص دي دخيله علي المجتمع وشئ ما كويس
اذا ناس خربت اقبضوهم وحاكموهم لكن لا تقتلوهم