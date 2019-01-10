برلمانيون لـ(الشعب): (التظاهرات دي مافي ليها داعي)

طالب نواب برلمانيون الشعب بعدم الخروج للشارع للمشاركة في التظاهرات التي تعم المدن، في وقت أدى غياب النواب إلى تمديد دورة الانعقاد إلى اليوم، وبرروا الغياب ببحثهم عن دخل إضافي، وقالوا إن مرتب النائب أقل من (50) دولاراً.
ورأى البرلماني، “عبد الله فضل”، في مداولات النواب، أمس (الأربعاء)، عدم وجود داعٍ للتظاهرات، وقال: (التظاهرات دي مافي ليها داعي)، بحجة أن الحكومة تبذل جهداً لاستتباب الأمن، فضلاً عن أن البلاد تزخر بالخيرات والموارد، وأضاف: (الناس تقعد والرزق على الله، وبالصبر سنأكل كل خير من هذه البلاد).
وطالب النائب “مبارك النور” بمد النواب بشاشات إلكترونية أمام مقاعدهم، وقال لا يمكن أن نتعامل بالورق إلى الآن، وشدد على أن السفر الخارجي لنواب البرلمان يتم بالمحاباة، واستند في حديثه إلى وجود نواب لم يحظوا بفرصة تدريبية طوال وجودهم بالبرلمان.
وحال غياب نواب البرلمان بكثافة دون ختام دورة انعقاد البرلمان الثامنة، ومُددت إلى اليوم. وطالبت نائب رئيس البرلمان “بدرية سليمان” رؤساء الكتل البرلمانية باستدعاء عضويتهم لحضور جلسة اليوم، وشددت على أن غياب النواب المتكرر هو عدم إحساس منهم بالمسؤولية. وقال النائب “الطيب إبراهيم” إن أكثر النواب غياباً هم رجال الأعمال والتنفيذيين، وشدّد على أن النواب (الغلابة) يأتون مبكراً، وطالب بوضع ضوابط صارمة حيال الأمر، فيما برر زميله “صالح إبراهيم” الغياب بأن النواب يبحثون عن دخل إضافي حيث إن مرتب البرلماني أقل من (50) دولاراً في الشهر.
البرلمان – يوسف بشير
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
محمد
2019/01/10 at 10:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتو ما في داعي ليكم ياتبع
تسقط بس