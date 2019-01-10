ياسمين صبري تتألق بإطلالة شتوية وجمهورها: «جميلة الجميلات»

وتفاعل مع الصورة التي أظهرتها بملابس شتوية ثقيلة، جمهورها ولاقت إعجاب الكثير منهم، فيما علق بعضهم قائلين: «جميلة الجميلات».
يشار إلى أن ياسمين صبري، تستعد حاليا لانطلاق تصوير مسلسلها الجديد «حكايتي»، وذلك بمدينة الإسكندرية، حيث يواصل أبطال العمل التحضيرات الخاصة بشخصياتهم من خلال البروفات التي تقام يوميًّا.
وتخوض ياسمين البطولة المطلقة لأول مرة في الدراما من خلال “حكايتي” الذي تعود به هذا العام بعد غيابها عن رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “الحصان الأسود” في شهر رمضان قبل الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا وشيري عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز وأميرة العايدى وأحمد العوضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد.