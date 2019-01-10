بومبيو يلتقي السيسي في القاهرة

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، صباح الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بالقاهرة.
وأعرب المسؤول الأميركي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، الخميس، عن سعادته لوجوده بالقاهرة، مشيرا إلى أن “العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي واحدة من أعمق وأوسع شراكاتنا في المنطقة، واتطلع لزيارة جيدة”.
وكان بومبيو قد وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة قام بها للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
وخلال زيارته الخاطفة إلى بغداد، التقى الوزير الأميركي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومسؤولين عراقيين آخرين.
وكان المسؤول الأميركي قد بدأ، الثلاثاء، من الأردن جولته في المنطقة، وفي جعبته العديد من الملفات الساخنة مثل ملف إيران، فضلا عن الحرب ضد داعش والإرهاب، والملف السوري.
سكاي نيوز